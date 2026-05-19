В Кирове откроют четыре пляжа

Этим летом в Кирове откроют четыре официальных места для отдыха у воды. Горожане смогут купаться на пруду в поселке Дороничи, в Филейском затоне, на берегу Вятки у дома № 2а по улице Свердлова, а также у дома № 1 по улице Коммуны в Нововятском районе. На содержание этих территорий уже заключили муниципальный контракт.

На пляжах будут работать матросы-спасатели. Для этого 16 студентов пожарно-спасательного колледжа примут на работу после того, как они пройдут специальные курсы. Отдельно власти рассказали о подготовке городского пляжа у старого моста. Как только уйдет вода, специалисты оценят состояние территории. Затем там проведут дератизацию и обработку от клещей, уберут мусор, установят душевые кабинки, туалеты, навесы и раздевалки. На пляже организуют дежурство врача и спасателя.

Официально разрешат купаться только после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды и выдаст положительное заключение. Власти напомнили кировчанам, что отдых и купание в местах, которые не оборудованы для этого, могут быть опасны для жизни.