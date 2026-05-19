НовостиДом. Семья19 мая 2026 13:39

Кировчане на набережной Грина встретили огромного ужа с желтыми пятнами

В Кировской области водятся ужи, гадюки и медянки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Люди сфотографировали черную змею, она оказалась безобидной, но слишком большой.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

На набережной Грина в Кирове люди заметили змей. Очевидцы испугались и сообщили об этом порталу gorodkirov.ru. Одну особь удалось сфотографировать. На снимках - черная змея с характерными для ужа желтыми пятнами по бокам головы. Люди отметили, что безобидная рептилия выглядела очень крупной.

Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Вятского государственного университета Владимир Рябов ранее рассказывал, что в Кировской области встречаются три вида змей - обыкновенная гадюка, обыкновенный уж и медянка. Чаще всего змеи кусают людей, когда те работают на огородах и садовых участках. Также нападения случаются при сборе грибов и ягод, особенно брусники и клюквы по краям болот.