Соколов и Головин открыли Форум детских объединений в Кирове

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Во вторник, 19 мая, губернатор Кировской области Александр Соколов и руководитель «Юнармии» Владислав Головин открыли Форум детских объединений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День детских объединений, который Кировская область отмечает впервые, в кировском лицее информационных технологий №28 стартовал Форум детских объединений. В его открытии приняли участие 450 школьников. К ребятам обратился губернатор.

«19 мая был Днем пионерии, 19 мая создано «Движение первых» и то, что мы объявили 19 мая Днем детских объединений Кировской области — это сигнал вам, уважаемые ребята, что мы, взрослые, живем и работаем ради вас, мы хотим, чтобы вы жили лучше нас и были лучше нас», – сказал Соколов.

В рамках форума прошло мероприятие «Сто вопросов взрослому». Губернатор обсудил развитие региона с юными жителями региона, а также педагогами и наставниками. Дети также смогли задать вопросы Героям России — руководителю «Юнармии» Владиславу Головину и главе «Движения Первых» Артуру Орлову.

Отвечая на вопрос детей о том, не страшно ли ему выступать перед большой аудиторией, Владислав Головин признался, что волнительно выступать именно в своей школе.

«Я учился в школе № 28 Кирова. И хотя сейчас уже имею опыт публичных выступлений, но здесь, в своей родной школе, испытываю такое волнение, которое давно не испытывал. Я вижу перед собой своих педагогов, директора школы – и очень стараюсь выступить достойно, не допустить никаких ошибок в речи», – сказал Герой России, легендарный морпех «Струна».

Головин рассказал ребятам, что, когда учился в школе, ходил на занятия к преподавателю-организатору Владимиру Алексеевичу Бирюкову, который возглавлял патриотический клуб школы.

«Я без сомнений и колебаний занимался в клубе, и сейчас мне очень приятно видеть, каких масштабов и результатов достигли молодежные объединения Кировской области. Каждое объединение имеет свою уникальность, каждый занимается важным делом, и все вместе мы работаем на благо нашей Родины. Я горжусь каждым из вас, ребята, и желаю вам успехов, – добавил руководитель «Юнармии».

Среди участников праздника – руководитель кировского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анастасия Борцова. Она отметила, насколько важно сегодня воспитывать в детях чувство единства, гордости за свою страну.

«На форуме детских объединений ребята наравне со взрослыми обсуждали темы гражданской активности, темы патриотизма. Это очень важно. Как говорит губернатор Александр Соколов, дети – это не будущее, а настоящее. Именно сейчас в них формируются личностные качества, с которыми ребята вступят потом во взрослую жизнь. Этот праздник стал для меня не просто торжеством, а настоящим открытием. Он демонстрирует, как много у нас активных, целеустремленных детей, молодых людей, по-настоящему любящих свою Родину», – сказала Борцова.

В рамках Форума также проходят научно-практическая конференция, квест для школьных команд «Вместе мы - сила!», стратегическая сессия «Кировская область 2036» и другие мероприятия.