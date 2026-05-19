В Афанасьевском районе горел дом: пострадал один человек

В понедельник, 18 мая, в Афанасьевском районе горел частный дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В деревне Ичетовкины загорелся частный жилой дом. Кроме того, пламя распространилось на хозяйственные постройки. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

«Травмирован 1 человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники.