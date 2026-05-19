В Кировской области две матери-героини получат 76,5 тысячи рублей ежемесячно

Женщины с 10 детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года женщин со званием «Мать-героиня» в России приравняли к Героям Труда. В Кировской области это звание носят две женщины, которые пока не вышли на пенсию. Им уже автоматически назначили главную меру поддержки - ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Об этом рассказали в Отделении Социального фонда по региону.

Размер ЕДВ в 2026 году составляет 76,5 тысячи рублей. Статус присваивают автоматически сразу после получения звания. Когда эти женщины достигнут пенсионного возраста, им также начнут платить дополнительное материальное обеспечение (ДМО) - 39,1 тысячи рублей в месяц.

Управляющий Отделением СФР по Кировской области Николай Пасынков прокомментировал поддержку материнства и детства. Он назвал это долгосрочным приоритетом в работе фонда. По его словам, в фонде не только обеспечивают выплату маткапитала и пособий, но и берут под особое сопровождение семьи с выдающимися заслугами перед страной. Звание «Мать-героиня» - это признание колоссального труда, и задача ведомства - обеспечить этим семьям максимально удобный доступ ко всем положенным выплатам.

Кроме того, для матерей, которые родили и воспитали 10 и более детей, предусмотрен досрочный выход на страховую пенсию по старости. Сделать это можно в 50 лет, при условии что у женщины есть 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.