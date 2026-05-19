НовостиОбщество19 мая 2026 11:00

В Кирове бесплатно проверят подозрительные родинки

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Меланома возникает на месте родинок, которые подвержены травмированию, инсоляции, постоянному трению.

В субботу, 23 мая, в поликлинике Кировского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы с меланомой. Врачи будут принимать с 9 до 14 часов по адресу: улица Преображенская, 30. У обратившихся проверят подозрительные родинки. Телефон для справок и предварительной записи: (8332) 64-23-95.

Меланома - это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов (пигментных клеток). Она входит в тройку разновидностей рака кожи и считается самой опасной из них. Чаще всего опухоль появляется на коже, реже - на сетчатке глаза и слизистых оболочках.

Меланома возникает на месте родинок, которые подвержены травмированию, воздействию солнечных лучей или постоянному трению. Поэтому профилактические осмотры для раннего выявления злокачественных новообразований кожи очень важны. Специалисты отмечают, что чем раньше обнаружат меланому, тем благоприятнее будет прогноз для пациента.