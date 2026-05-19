На главной площади Кирова прошел первый Парад детских объединений

Во вторник, 19 мая, на главной площади Кирова состоялся первый Парад детских объединений. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Регион впервые отмечает День детских объединений. Это государственный региональный праздник, который был учрежден по инициативе губернатора Александра Соколова. В Киров прибыли гости из разных регионов нашей страны, а также представители федеральных детских и молодежных объединений.

Торжества начались на Театральной площади с Парада детских объединений. В нем приняли участие около 800 ребят, которые представляют волонтерские и патриотические объединения, трудовые отряды, Движение Первых, туристские клубы и технические кружки, медиацентры, школьные лесничества, творческие коллективы.

«Мы — страна с непрерывной тысячелетней историей. От Древней Руси, Московского царства, Империи, Советского Союза до современной России — это все одна страна. И самое лучшее из нашей большой истории мы берем с собой в настоящее и будущее. 19 мая был Днем пионерии, в этот же день создано Движение Первых. И в эту же дату мы отмечаем День детских объединений. Мы, взрослые, живем для вас, чтобы вы здесь учились, создавали новые проекты и реализовывали себя, гордились своей страной. Поздравляю вас с праздником и желаю успехов и удачи!», – обратился к детям Соколов.

Начальник Главного Штаба всероссийского движения «Юнармия», Герой Российской Федерации Владислав Головин отметил, что идею проводить День детских объединений нужно масштабировать на всю страну.

«Дорогие земляки, большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт не всю страну. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее», – сказал Головин.

Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анастасия Борцова подчеркнула, что День детских объединений – один из самых значимых праздников.

«Этот праздник объединяет детей и взрослых. Мы осознаем, что у нас общая страна, общая история и общие цели - процветание Отечества. Город принимает гостей, к нам приехали Герои России. День детских объединений – еще один повод сказать, что мы единый народ, что наша Россия - единая. Спасибо губернатору Александру Соколову за такую инициативу, за учреждение замечательного праздника», – сказала Борцова.

В ходе Парада 120 «Орлят России» торжественно посвятили в ряды Движения Первых. Кировский губернатор отметил, что это важный шаг для каждого из них.

«Ребята, вы – главные герои сегодняшнего дня. С праздником!», – сказал Соколов.