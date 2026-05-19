Качу куда хочу: кировский пенсионер украл велосипед и спрятал его в своем гараже

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает УМВД России по Кировской области, недавно к сотрудникам обратилась кировчанка 1980 года рождения.
Кто-то похитил ее велосипед. Женщина оценила ущерб в 9 тысяч рублей.
Специалисты установили личность подозреваемого в краже. Им оказался кировчанин 1964 года рождения.
Пенсионер признался, что нашел оставленный без присмотра велосипед рядом с продуктовым магазином на улице Орджоникидзе. Мужчина решил забрать его себе. Похищенное имущество он спрятал в гараже.
На данный момент специалисты продолжают расследовать дело. В ближайшее время велосипед вернут хозяйке.