НовостиОбщество19 мая 2026 10:40

Качу куда хочу: кировский пенсионер украл велосипед и спрятал его в своем гараже

Мария КУЗНЕЦОВА
В скором времени украденное имущество вернут хозяйке.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, недавно к сотрудникам обратилась кировчанка 1980 года рождения.

Кто-то похитил ее велосипед. Женщина оценила ущерб в 9 тысяч рублей.

Специалисты установили личность подозреваемого в краже. Им оказался кировчанин 1964 года рождения.

Пенсионер признался, что нашел оставленный без присмотра велосипед рядом с продуктовым магазином на улице Орджоникидзе. Мужчина решил забрать его себе. Похищенное имущество он спрятал в гараже.

На данный момент специалисты продолжают расследовать дело. В ближайшее время велосипед вернут хозяйке.