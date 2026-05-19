52-летняя жительница Кирово-Чепецка предстала перед судом за смертельное ДТП

Пенсионер погиб от полученных травм. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел 4 октября 2024 года. Пьяная 52-летняя подсудимая двигалась на автомобиле «KIA RIO» по обочине улицы Ганинской в Кирово-Чепецке.

Гражданка наехала на 79-летнего велосипедиста. Мужчина погиб от полученных травм. Женщина полностью признала свою вину и частично возместила моральный ущерб родственникам пенсионера.

В результате ее признали виновной по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил гражданке наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в колонии-поселении. Кроме того, женщину лишили водительских прав на 2 года.