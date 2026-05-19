35-летняя кировчанка избила посетительницу кафе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудники получили сигнал тревоги из кафе на улице Комсомольской.
Специалистов вызвала работница заведения. Она объяснила, что две посетительницы устроили драку.
35-летняя кировчанка приревновала своего юного спутника к другой женщине. Предположительно, нарушительница была пьяна.
В результате на помощь пострадавшей вызвали медиков, а ревнивую кировчанку и ее спутника передали полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.