Скрылся от суда и воровал алкоголь: в Кирове задержали разыскиваемого мужчину

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в шесть часов вечера сотрудникам поступил вызов из магазина на улице Комсомольской.

На месте специалисты обнаружили посетителя 1995 года рождения. Работник магазина объяснил, что мужчина взял с прилавка алкоголь на сумму свыше 1200 рублей и попытался незаметно вынести его.

Кроме того, по записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили, что несколько дней назад похожий мужчина все же украл из магазина спиртное. Сумма ущерба превысила 900 рублей.

Во время проверки специалисты также выяснили, что ранее нарушитель скрылся от суда и его разыскивают.

В результате росгвардейцы передали задержанного кировчанина полиции для дальнейшего разбирательства.