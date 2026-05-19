В Кирове мальчик на электропитбайке сбил девочку: оба пострадали

В понедельник, 18 мая, в Кирове электропитбайка «Волонг» сбил девочку, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.30. 13-летний мальчик ехал на электропитбайке по улице Горького. Он двигался по тротуару. Неподалеку от дома №49 подросток сбил 10-летнюю девочку.

«В результате происшествия водитель электропитбайка и пешеход получили травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности четыре человека.