На форуме «Россия – Исламский мир» представили продукцию кировских компаний

На форуме «Россия – Исламский мир» представили весь спектр продукции компаний, работающих в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе делегация области работала на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Регион принял в нем участие уже в третий раз. Кировская область представила свой стенд. Губернатор Александр Соколов в ходе оперативного совещания назвал Исламский мир перспективным рынком. В мусульманских странах живут более 1 млрд человек.

«Торговый оборот Кировской области со странами исламского мира растет. В 2025 году он составил 17,5 млрд рублей или более 21% от общего товарооборота. Со многими странами сотрудничаем напрямую. Экспорт превалирует над импортом. Прирост к уровню 2024 года - 7,1%», – рассказал Соколов.

Стенд Кировской области посетили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ нашей страны Ирек Файзуллин. Соколов отметил, что участие в форуме позволило предприятиям региона повысить узнаваемость своего бренда на международном уровне, а также провести деловые переговоры. У некоторых идет подготовка контрактов на поставку продукции.

Председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов рассказал, что в настоящее время в странах исламского мира востребована продукция химической промышленности, деревообработки, а также машиностроения и продовольственные товары.

«Мы имеем потенциал для наращивания внешнеторгового оборота, в первую очередь за счет экспорта. Выполнению данной задачи способствует участие представителей региона в таких международных мероприятиях. Объединенный стенд, организованный при поддержке правительства области, стал частью реализации задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — сказал Сандалов.

Председатель правительства отметил, что в форуме приняли участие 56 предприятий Кировской области. Представили практически весь спектр выпускаемой продукции: машиностроение и промышленное оборудование, бытовая химия и агрохимия, косметика и фармацевтика, деревообработка, домостроение и производство фанеры, легкая промышленность, пищевая продукция, в том числе и халяльные продукты, а также товары для детей и народные промыслы.