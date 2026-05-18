Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 14:00

Реестр детских лагерей Кировской области доступен на сайте правительства

Родители Кировской области могут проверить детский лагерь в реестре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории региона, ведет министерство образования.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории региона, ведет министерство образования.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство образования Кировской области советует родителям и законным представителям детей выбирать для отдыха только те лагеря, которые внесены в официальный реестр. Это поможет избежать рисков и обеспечить ребенку полезный и безопасный отдых.

Реестр организаций детского отдыха и оздоровления, которые находятся на территории региона, ведет само министерство. Туда включают только те лагеря, которые полностью отвечают требованиям закона. Безопасная обстановка, квалифицированные сотрудники и хорошо продуманная программа - все это есть только в учреждениях, прошедших государственную проверку. Если лагеря нет в реестре, он не имеет права оказывать услуги по организации детского отдыха. Пребывание в таких несанкционированных местах может угрожать жизни и здоровью ребенка.