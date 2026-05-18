Реестр детских лагерей Кировской области доступен на сайте правительства

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории региона, ведет министерство образования.

Министерство образования Кировской области советует родителям и законным представителям детей выбирать для отдыха только те лагеря, которые внесены в официальный реестр. Это поможет избежать рисков и обеспечить ребенку полезный и безопасный отдых.

Реестр организаций детского отдыха и оздоровления, которые находятся на территории региона, ведет само министерство. Туда включают только те лагеря, которые полностью отвечают требованиям закона. Безопасная обстановка, квалифицированные сотрудники и хорошо продуманная программа - все это есть только в учреждениях, прошедших государственную проверку. Если лагеря нет в реестре, он не имеет права оказывать услуги по организации детского отдыха. Пребывание в таких несанкционированных местах может угрожать жизни и здоровью ребенка.