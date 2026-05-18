Кто-то подбросил старинную икону Николая Чудотворца к храму в Кирове

В кировском храме произошло «радостное и чудное явление».

Ранним утром 8 мая охранники кировской церкви в честь священномученика Михаила Тихоницкого заметили у ограды старинный образ святителя Николая Чудотворца. Кто именно положил икону, так и осталось загадкой. В приходе этого человека назвали благотворителем.

Охранники доложили о находке настоятелю отцу Сергию. Священник распорядился перенести образ в алтарь, а освятить его велел на всенощном бдении 21 мая. Дата выбрана не случайно: ровно через день, 22 мая, православные отмечают праздник самого святителя Николая.

В сообществе храма произошедшее назвали «радостным и чудным явлением». Ни время, ни обстоятельства, при которых икона оказалась у ворот, не уточняются. Имя дарителя тоже осталось неизвестным.