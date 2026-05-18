Юные хоккеисты из Кирово-Чепецка получат новый автобус

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Воспитанники спортивной школы по хоккею «Олимпия» из Кирово-Чепецка получат новый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

На еженедельном рабочем совещании под руководством губернатора Александра Соколова рассмотрели вопрос обеспечения транспортом воспитанников спортшколы по хоккею «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Руководитель региона рассказал, что по итогам визита попросил депутата Законодательного Собрания Кировской области от партии «Единая Россия», заместителя директора филиала Объединенной химической компании «УРАЛХИМ» Бориса Веснина оказать содействие в решении этой проблемы.

«Вопрос оперативно взяли в работу. Поддержка детского спорта для компании «Уралхим» является приоритетом. Оперативно удалось найти большой автобус, контракт уже заключен. Если все пойдет по плану — уже в среду передадим ребятам автобус, – рассказал парламентарий.

Получение автобуса позволит создать дополнительные условия для спортивной подготовки юных хоккеистов, обеспечить их своевременное участие в соревнованиях и товарищеских матчах, а также повысить доступность спортивной инфраструктуры для воспитанников муниципальных спортивных школ.

Вопрос развития детско-юношеского хоккея остаётся одним из приоритетных направлений государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».