В Унинском районе женщина избивала своего сына на протяжении полугода

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, 45-летняя жительница пгт Уни в период с июня по декабрь прошлого года систематически избивала своего 11-летнего сына.

Женщина ударяла мальчика не только руками, но и разными предметами.

Травмы заметили школьные учителя. После того, как ребенок рассказал о действиях матери, педагоги обратились к специалистам.

В результате гражданку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.