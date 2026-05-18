Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:40

В Унинском районе женщина избивала своего сына на протяжении полугода

Гражданка получила наказание
Мария КУЗНЕЦОВА
Мальчик рассказал о действиях матери учителям.

Мальчик рассказал о действиях матери учителям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, 45-летняя жительница пгт Уни в период с июня по декабрь прошлого года систематически избивала своего 11-летнего сына.

Женщина ударяла мальчика не только руками, но и разными предметами.

Травмы заметили школьные учителя. После того, как ребенок рассказал о действиях матери, педагоги обратились к специалистам.

В результате гражданку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.