Перенес поставку: в Кировской области руководитель школы искусств получил штраф

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что руководитель детской школы искусств ЗАТО Первомайский незаконно изменил сроки поставки музыкального оборудования.
Директор заключил соглашение к муниципальному контракту, но не согласовал свое решение с местной администрацией.
Радиосистему и акустическую аппаратуру общей стоимостью 422 тысячи рублей доставили в школу, но несвоевременно.
В результате специалисты возбудили дело по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта). Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.
На данный момент музыкальное оборудование используют в обучении.