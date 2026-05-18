Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 12:20

Перенес поставку: в Кировской области руководитель школы искусств получил штраф

Директор школы искусств ЗАТО Первомайский незаконно изменил контракт
Мария КУЗНЕЦОВА
Руководитель не согласовал решение с местной администрацией.

Руководитель не согласовал решение с местной администрацией.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что руководитель детской школы искусств ЗАТО Первомайский незаконно изменил сроки поставки музыкального оборудования.

Директор заключил соглашение к муниципальному контракту, но не согласовал свое решение с местной администрацией.

Радиосистему и акустическую аппаратуру общей стоимостью 422 тысячи рублей доставили в школу, но несвоевременно.

В результате специалисты возбудили дело по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта). Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На данный момент музыкальное оборудование используют в обучении.