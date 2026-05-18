Перенес поставку: в Кировской области руководитель школы искусств получил штраф

Руководитель не согласовал решение с местной администрацией.

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что руководитель детской школы искусств ЗАТО Первомайский незаконно изменил сроки поставки музыкального оборудования.

Директор заключил соглашение к муниципальному контракту, но не согласовал свое решение с местной администрацией.

Радиосистему и акустическую аппаратуру общей стоимостью 422 тысячи рублей доставили в школу, но несвоевременно.

В результате специалисты возбудили дело по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта). Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На данный момент музыкальное оборудование используют в обучении.