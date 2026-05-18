11 месяцев за 30 тысяч: кировчанина лишили свободы за долг по алиментам

Гражданин хотел обжаловать приговор, но его оставили в законной силе. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, ранее суд обязал 55-летнего мужчину платить алименты на содержание несовершеннолетних дочери и сына.

Однако гражданин умышленно уклонялся от своих обязательств. За июнь и июль 2024 года он накопил задолженность размером почти 30 тысяч рублей.

В результате кировчанина признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

С учетом прошлых судимостей за аналогичные нарушения и кражу ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.