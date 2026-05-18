В Кирове асфальтируют Октябрьский проспект

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, подрядчик ремонтирует участок Октябрьского проспекта от улицы Владимирской до площади Лепсе.

Специалисты уже сняли слой старого асфальта и приступили к укладке нового. Большую часть работ проводят ночью.

Завершить ремонт сотрудники планируют на текущей неделе. После этого объект будут готовить к приемке.

Кроме того, подрядчик проводит работы на улице Профсоюзной на участке от старого моста до улицы Свободы, на улице Загородной, Трактовой, Лепсе и Северное Кольцо. На данных дорогах также обновят асфальт.