19 мая в Кирове впервые отметят День детских объединений

В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о предстоящем событии, которое впервые пройдет в регионе уже во вторник, 19 мая. В Кирове запланировано празднование Дня детских объединений. Площадки для мероприятий организуют в разных частях города.

Глава региона рассказал, что этот день закреплен на законодательном уровне как официальный праздник Кировской области. Он отметил, что подобной практики нет ни в одном другом субъекте страны. По его словам, на время проведения торжеств регион станет своего рода центром детского движения.

Также губернатор дал понять, что в Киров ожидается приезд почетных гостей. Он подчеркнул, что организаторы хотят, чтобы дети ощущали свою значимость и понимали, что они нужны на своей малой родине. Соколов выразил уверенность, что программа будет насыщенной и интересной, а само событие привлечет внимание на федеральном уровне.

Губернатор обратил внимание на то, что Россия имеет многовековую историю, и Кировская область старается сохранять преемственность традиций. В качестве основы для нового праздника был выбран бывший День пионерии, который получил современное содержание.

В рамках празднования запланировано сразу несколько мероприятий. В городе пройдет парад детских объединений, а также церемония посвящения участников проекта «Орлята России» в «Движение Первых». Кроме того, для детей подготовят интерактивную площадку под названием «Город возможностей», где будут представлены различные направления, включая науку, культуру, спорт, волонтерство, медиа и экологию.

Отдельной частью программы станет Детский форум. Для педагогов, наставников и советников по воспитанию организуют научно-практическую конференцию, где обсудят актуальные вопросы работы с подрастающим поколением.