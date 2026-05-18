НовостиОбщество18 мая 2026 11:00

Жители Кировской области смогут заниматься в школьных спортзалах и бассейнах

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Губернатор утвердил порядок, по которому все жители смогут пользоваться школьными спортзалами и бассейнами во внеучебное время.

На еженедельном совещании губернатор Александр Соколов сообщил об утверждении порядка использования жителями спортивных объектов образовательных организаций во внеучебное время. По его словам, спортзалы и площадки будут доступны для всех любителей физической культуры и спорта в часы, свободные от образовательного процесса и спортивных мероприятий. Чтобы позаниматься на объектах спорта, необходимо обратиться напрямую в образовательную организацию. График посещения и условия с учетом мер безопасности определят сами школы и разместят их на своих сайтах.

Принятое решение направлено на то, чтобы сделать спортивную инфраструктуру доступнее для населения и создать дополнительные условия для регулярных занятий физкультурой и спортом. Напомним, Кировская область участвует в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», которая помогает создавать и улучшать условия для физической активности, популяризировать массовый спорт и повышать качество жизни.