Соколов раскритиковал местные власти Мурыгино за слабое информирование жителей

Власти решили заменить 80 метров трубы, а людям подвозили техническую и бутилированную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов затронул тему многочисленных обращений жителей, которые в последние дни активно писали в социальных сетях о проблемах с водоснабжением. Больше всего жалоб поступило от жителей Кирово-Чепецка и поселка Мурыгино. В первом случае люди сообщали об отсутствии горячей воды, во втором речь шла о перебоях с холодной.

В региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в Кирово-Чепецке проводились плановые работы. Специалисты занимались подготовкой коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в том числе выполняли опрессовку сетей и устраняли выявленные дефекты. В связи с этим подачу горячей воды временно приостанавливали, однако уже 14 мая услугу полностью восстановили.

В Мурыгино ситуация оказалась более сложной. Девятого мая на сетях холодного водоснабжения выявили повреждение, которое удалось устранить примерно за два с половиной часа. Однако после возобновления подачи воды обнаружились еще четыре порыва. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, было принято решение заменить участок трубы длиной около 80 метров. В период проведения работ вода в дома поступала, но с пониженным давлением. Жителям организовали подвоз как технической, так и питьевой воды. По данным ведомства, к 14 мая водоснабжение в поселке полностью нормализовали.

Александр Соколов отметил, что в случае с Кирово-Чепецком количество негативных откликов оказалось сравнительно небольшим, тогда как в Мурыгино недовольство жителей выражалось значительно активнее. Он пояснил, что не стал озвучивать отдельные комментарии, поскольку многие из них звучали резко. По его мнению, такая реакция во многом связана с тем, что местные власти не уделили должного внимания информированию населения и не разъяснили людям причины происходящего.

Губернатор подчеркнул, что перед жителями необходимо извиниться за недостаток информации, из-за которого люди испытывали тревогу. Также он поручил организовать встречу с гражданами, чтобы подробно рассказать о причинах аварий и ходе проведенных работ.