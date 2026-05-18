В Слободском столкнулись две «Лады»: пострадали три человека

В воскресенье, 17 мая, в Слободском столкнулись ВАЗ-21120 и ВАЗ-21124, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 0.10 на улице Вятской. Около дома №26 столкнулись ВАЗ-21120 и ВАЗ-21124. За рулем первого авто находилась 30-летняя женщина. Второй легковушка управляла 19-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали три человека. В частности, травмы получила водитель ВАЗ-21124. Кроме того, в аварии пострадали двое 20-летних пассажиров этого же авто. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.