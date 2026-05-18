Кировчанин перевел мошенникам почти 1,6 млн рублей

Мошенники украли у 23-летнего жителя Кирова почти 1,6 млн рублей

Мошенники украли у 23-летнего жителя Кирова 1 млн 155 тысяч рублей под предлогом выдачи справки о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником налоговой службы. Для выдачи справки о доходах собеседник попросил назвать персональные данные. Горожанин так и сделал. Далее молодому человеку начали звонить «сотрудники Центробанка». Они утверждали, что мошенники завладели персональными данными кировчанина и теперь оформляют от его имени кредиты.

Жителя областной столицы убедили самому взять два кредита, а затем перевести на «защищенные криптокошельки». После этого молодой человек понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию.