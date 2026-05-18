В Кирове у 32-летнего водителя BMW, который попался пьяным за рулем

В Кирове суд конфисковал «BMW» у 32-летнего злостного нарушителя правил дорожного движения. Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В суде установили, что 8 февраля 2026 года подсудимый, у которого были явные признаки опьянения, сел за руль автомобиля «BMW» и ехал по улицам Нововятского района Кирова. Его остановили сотрудники полиции и отстранили от управления. Когда проверили личность нарушителя, выяснилось, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление - тоже ездил пьяным.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года и конфисковали автомобиль в собственность государства.