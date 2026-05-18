В Кировской области упростили условия участия в программе «Земский тренер»

В Кировской области упрощен порядок участия в программе «Земский тренер».

На еженедельном совещании под руководством губернатора Александра Соколова, которое прошло 18 мая, обсудили изменения в распоряжение правительства Кировской области. Этот документ регулирует порядок утверждения вакантных должностей в рамках программы «Земский тренер». Внесенные поправки направлены на то, чтобы упростить и ускорить привлечение квалифицированных кадров в сферу физкультуры и спорта в малых городах и сельских территориях региона.

Новым распоряжением исключили требование о том, что вакансия должна быть открыта более 6 месяцев. Также в программу добавили спортивные школы системы образования - те, которые раньше назывались ДЮСШ. Чтобы всё работало оперативнее, перечень вакантных должностей теперь будет утверждать министерство спорта области своим приказом.

На сегодняшний день в муниципальных спортивных школах по программе «Земский тренер» уже трудятся три тренера-преподавателя. Они работают в Котельниче, а также в Куменском и Уржумском районах. Каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Александр Соколов сообщил, что до конца года такую же выплату получат еще три тренера-преподавателя - в поселке Восточный Омутнинского района и в Котельничском районе.

Напомним, Кировская область участвует в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Ее главные цели - создавать и улучшать условия для занятий спортом, популяризировать массовую физическую активность и повышать качество жизни людей.