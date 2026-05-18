Артем Драчков официально назначен министром транспорта Кировской области

Ведомство возглавил Артем Драчков. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

Сегодня, 18 мая, на совещании в правительстве Кировской области губернатор Александр Соколов сообщил важную новость. Федеральные структуры согласовали назначение Артема Драчкова на должность министра транспорта региона. До этого он работал в качестве исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Александр Соколов добавил, что уже подписал соответствующий указ о назначении, и пожелал новому министру успехов в работе. Губернатор также отметил, что за последние четыре года дорожная отрасль региона сильно прибавила, а ведомству удалось решить множество накопившихся проблем.

- В настоящее время в работе находится еще много проектов, - глава региона попросил Артема Драчкова сохранить тот темп, который был задан ранее.