В Кирове пропала 77-летняя женщина: ее ищут второй день

В Кирове ищут пропавшую Хорикову (Перминову) Галину Аркадьевну 1949 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 77-летняя женщина пропала в воскресенье, 17 мая. В тот день она вышла из дома и не вернулась.

Рост пропавшей – 155 сантиметров, она среднего телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Предположительно, женщина была одета в темную жилетку, полосатую кофту, темные штаны, серую бейсболку. У кировчанки возможна потеря памяти.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (912) 373-03-16, 8 (905) 870-59-30, 8 (800) 700-54-52 или 112.