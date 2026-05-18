НовостиОбщество18 мая 2026 6:40

Количество аннулированных трудовых патентов в Кировской области выросло в 12 раз

Миграционный поток в регион снизился на 7%
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления МВД по Кировской области

Количество случаев аннулирования трудовых патентов в Кировской области увеличилось в 12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 2026 году миграционный поток в Кировскую область снизился на 7%. Речь, в частности, идет об иностранцах, которые приезжают в регион на работу. Количество оформленных документов, позволяющих им трудиться в Кировской области, уменьшилось почти на 20%.

«Отмечается рост в 12 раз количества принятых решений об аннулировании таким лицам патентов для осуществления трудовой деятельности», – рассказали в полиции.

Как пояснили в ведомстве, в основном это связано с уклонением от исполнения обязанности уведомления органов внутренних дел об осуществлении трудовой деятельности.