Количество аннулированных трудовых патентов в Кировской области выросло в 12 раз

Фото: пресс-служба управления МВД по Кировской области

Количество случаев аннулирования трудовых патентов в Кировской области увеличилось в 12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 2026 году миграционный поток в Кировскую область снизился на 7%. Речь, в частности, идет об иностранцах, которые приезжают в регион на работу. Количество оформленных документов, позволяющих им трудиться в Кировской области, уменьшилось почти на 20%.

«Отмечается рост в 12 раз количества принятых решений об аннулировании таким лицам патентов для осуществления трудовой деятельности», – рассказали в полиции.

Как пояснили в ведомстве, в основном это связано с уклонением от исполнения обязанности уведомления органов внутренних дел об осуществлении трудовой деятельности.