В Кировской области запретят продажу алкоголя

В Кировской области 26 мая пройдут последние звонки, в этот день продажа алкоголя будет запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства промышленности, предпринимательства и торговли.

В Кировской области 26 мая прозвенят последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Розничная продажа алкоголя в этот день будет запрещена. Однако купить такую продукцию можно будет на предприятиях общественного питания.

За нарушение запрета должностным лицам грозят штрафы в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридическим – до 300 тысяч рублей.