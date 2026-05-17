Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 мая 2026 15:01

В Немском округе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кировской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим 19 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Немского округа

Фото: пресс-служба администрации Немского округа

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Немского муниципального округа, с ним простятся во вторник, 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе СВО погиб Владислав Александрович Штин. Он родился в 1992 году. Штин жил в деревне Черезы.

«Владислав Николаевич служил, защищая суверенитет страны и безопасность мирных граждан», – говорится в сообщении.

В администрации назвали жителя Кировской области надежным боевым товарищем, отважным солдатом, а также патриотом нашей страны. Власти выразили соболезнования родным и близким бойца. С военнослужащим простятся во вторник. Траурная церемония пройдет около церкви в селе Архангельское.