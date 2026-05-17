В Юрьянском районе горели дом и баня: пострадал один человек

Фото: Кирилл САДЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 16 мая, в Юрьянском районе горели дом и баня, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.
В деревне Васенины загорелись частный жилой дом и баня. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В результате пожара пострадал один человек.
«Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники.