В Юрьянском районе горели дом и баня: пострадал один человек

В субботу, 16 мая, в Юрьянском районе горели дом и баня, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В деревне Васенины загорелись частный жилой дом и баня. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В результате пожара пострадал один человек.

«Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники.