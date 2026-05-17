В Слободском районе горел частный дом: пострадал один человек

В результате пожара в частном доме в Слободском районе пострадал один человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 16 мая, в Слободском районе горел частный дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В деревне Кассины загорелся частный жилой дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 72 квадратных метров. В результате случившегося пострадал один человек. На месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники.

«Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.