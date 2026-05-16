Более 10% жителей Кировской области не хотят пользоваться интернетом

В настоящее время 11% жителей Кировской области не хотят пользоваться интернетом. Об этом сообщает Кировстат.

В 2020 году интернетом было обеспечено 76% домохозяйств области. В 2025 году этот показатель увеличился до 87%.

«Тем не менее 11% домохозяйств по прежнему не желает выходить в сеть из-за отсутствия интереса и необходимости пользоваться Интернетом», – говорится в сообщении.

За последние годы этот показатель снизился вдвое. 1,4% не хотят заходить в сеть «по соображениям безопасности и конфиденциальности». Люди пояснили, что таким образом они защищаются от мошенников.

Для выхода в интернет 86% домашних хозяйств используют смартфон. 98% людей выходят в сеть из дома. 81% пользуется им во время прогулки и поездки.