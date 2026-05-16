С начала года мошенники украли у жителей Кировской области почти 500 млн рублей

Мошенники украли 493,7 млн рублей у жителей Кировской области в 2026 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 493,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1567 жителей. Общая сумма ущерба превысила 493,7 млн рублей. Преступники связывались с людьми, используя как мобильную связь, так и мессенджеры. Они представлялись сотрудниками различных организаций и отправляли фото поддельных документов. К преступлениям нередко привлекали курьеров.

«Мошенники зачастую применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос, в том числе используя голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направили в суды 554 иска о взыскании денег с дропперов и 25 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием мошенников.