Специалисты ЦУР Кировской области обработали 1794 сообщения за неделю

За период с 8 по 14 мая специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1794 сообщения. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Юрьянского района и Оричевского округа были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Ряд вопросов удалось решить оперативно. Так, на улице Ленина в Кирове обустроили тротуары. В городе также спилили ветки и устранили провал у канализационного люка. В микрорайоне Каринторф в Кирово-Чепецке провели грейдирование дорог. Кроме того, в сквере «Река времени» в том же городе восстановили освещение.