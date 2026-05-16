Хотел купить машину: кировчанин перевел мошенникам 480 тысяч рублей

Мошенники украли у кировчанина 480 тысяч рублей под предлогом покупки авто

Мошенники украли у 47-летнего жителя Кирова 480 тысяч рублей под предлогом покупки автомобиля из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин нашел в мессенджере канал с предложениями купить машину из Европы. Горожанин решил приобрести японский кроссовер. Иномарку обещали доставить из Польши за 1,44 млн рублей. Мужчина связался с менеджером. Тот потребовал заплатить 480 тысяч рублей в качестве таможенного сбора. Оставшийся платеж нужно было внести тогда, когда автомобиль доставят в Москву.

«Заключив договор, первую часть суммы потерпевший отправил по диктуемым реквизитам банковского счета неизвестного ему физического лица», – говорится в сообщении.

Однако уже через несколько дней менеджеры вопреки условиям договора стали требовать оплатить полную стоимость машины. Это вызвало сомнение у мужчины. Он обратился к правоохранителям.

«Оказалось, в других регионах России уже были случаи обмана граждан неустановленными лицами, которые использовали данный Интернет-ресурс», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.