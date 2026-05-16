В кировском лицее произошел пожар: эвакуировали 88 человек

В пятницу, 15 мая, в Кирове произошел пожар в лицее, оттуда эвакуировали 88 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел в четвертом часу вечера. В лицее естественных наук появился запах дыма. В образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация.

«Организована эвакуация из здания 88 человек, в том числе 66 учащихся», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве пояснили, что в библиотеке произошло короткое замыкание в потолочном электросветильнике. Это и стало причиной задымления. Пожар потушил персонал лицея. Площадь возгорания составила 0,4 квадратного метра. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На место прибыли восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.