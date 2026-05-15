В Кирове отремонтировали два километра дороги Сошени – Радужный

В Кирове отремонтировали участок автодороги Сошени – Радужный протяженностью более двух километров. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дорогу отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объекте заменили бортовой камень. Специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия. На дороге устранили деформации и повреждения покрытия. Кроме того, на объекте уложили новый слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а обочины укрепили щебнем.

«Обновленная дорога повысит безопасность движения, улучшит транспортную доступность микрорайонов Сошени и Радужный, сократит время в пути для жителей Кирова», – говорится в сообщении.