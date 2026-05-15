В Кировской области откроют 40 пляжей

В 2026 году в Кировской области планируют оборудовать 40 пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«40 пляжей и 50 зон у воды оборудуют в этом году в Кировской области», – говорится в сообщении.

Приблизительно такое же количество было в прошлом году. Муниципалитетам поручили открыть объекты в максимально сжатые сроки. Если же к 1 июня пляж не готов, тогда рекомендуется запускать «место отдыха у воды». Оно представляет собой территорию на берегу, где можно загорать. При этом купание официально не разрешено.

«Сейчас идут подготовка спасателей, проверка инвентаря, согласование документов», – говорится в сообщении.