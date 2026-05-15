«Сделки с акциями»: мошенники украли у кировчанки более 3 млн рублей

Женщина взяла кредит и заняла деньги у знакомых. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, в декабре прошлого года 49-летняя потерпевшая познакомилась в мессенджере с мужчиной, который пообещал помочь ей заработать на акциях.

Позже к общению присоединился второй мошенник. По инструкциям своих собеседников кировчанка переводила деньги по указанным реквизитам.

Так гражданка вложила якобы в торговлю акциями 1 миллион 900 тысяч рублей своих сбережений. Кроме того, она взяла кредит в банке и заняла деньги у знакомых.

В общей сложности мошенники похитили у потерпевшей 3 миллиона 684 тысяч рублей.

Злоумышленники отчитывались перед женщиной и убеждали ее в успешности финансовых операций. Но прибыль с некого виртуального счета мужчины не выдавали - предлагали увеличить оборот.

На данный момент специалисты проводят расследование и устанавливают личности собеседников кировчанки и получателей денег.