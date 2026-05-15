2 года в колонии: 30-летний кировчанин получил наказание за покупку наркотика

Фото: Ольга ЮШКОВА.
По данным прокуратуры Кировской области, 30-летний гражданин заказал себе наркотик через интернет и получил его рядом с жилым домом на улице Воровского.
Мужчина хранил запрещенное вещество при себе, пока его не изъяли сотрудники полиции. Общий объем наркотика превысил 1,8 грамма.
В результате гражданина признали виновным по ч.ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в значительном и крупном размерах).
Суд лишил мужчину свободы на 2 года. Отбывать срок кировчанину предстоит в исправительной колонии общего режима.