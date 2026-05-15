2 года в колонии: 30-летний кировчанин получил наказание за покупку наркотика

Ранее мужчина уже употреблял запрещенные вещества. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным прокуратуры Кировской области, 30-летний гражданин заказал себе наркотик через интернет и получил его рядом с жилым домом на улице Воровского.

Мужчина хранил запрещенное вещество при себе, пока его не изъяли сотрудники полиции. Общий объем наркотика превысил 1,8 грамма.

В результате гражданина признали виновным по ч.ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в значительном и крупном размерах).

Суд лишил мужчину свободы на 2 года. Отбывать срок кировчанину предстоит в исправительной колонии общего режима.