В Кирове завершились поиски 74-летнего мужчины

В Кирове нашли пропавшего 74-летнего мужчину

В Кирове нашли пропавшего мужчину 1951 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 74-летний мужчина пропал в среду, 13 мая. С тех его местонахождение остается неизвестным. Мужчина был одет в синий жилет, черно-серый свитер, синюю футболку, черные спортивные брюки и черные сапоги.

Позднее стало известно, что мужчину нашли. Уточняется, что он жив. Где кировчанин был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.