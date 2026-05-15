В Кировской области дети пропускают уроки из-за разбитого участка дороги

Жители боятся, что экстренные службы не смогут проехать в случае ЧП. Фото: ОНФ.

В деревне Бураши Кильмезского района, где живут больше 100 человек, столкнулись с большими проблемами. О них рассказали в ОНФ Кировской области.

Дети сельчан учатся в 20 километрах от дома, в соседней деревне Малая Кильмезь. Но с начала учебного года школьный автобус неделями не доезжает до Бурашей. Всему виной - плохое состояние 100-метрового участка единственной дороги: после дождей ее сильно размывает, образуются глубокие глиняные колеи, а лесовозы, которые постоянно ездят по этому пути, делают ситуацию только хуже.

Но проблемы не только с подвозом детей, добавили в ОНФ, также в деревню сложно доставлять продукты в местный магазин. Так, 12 мая здесь застряла машина с молочной продукцией, но в итоге товар привезли на тракторе, а на следующий день водитель отказался везти молочку.

- Люди боятся, что будет еще хуже. Они опасаются, что в случае пожара или другой беды экстренные службы просто не смогут к ним проехать, поэтому жители обратились за помощью в Народный фронт, - рассказали в ОНФ.

В администрации Кильмезского района пообещали отремонтировать дорогу в июне и положить щебень. Также там пообещали провести «воспитательную» работу с местным лесозаготовителем. В это же время жители уже направили обращение в прокуратуру.