В Кировской области количество укусов клещей снизилось в 2 раза

С 1 мая пациенты могут не доставлять клеща в лабораторию сами. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Роспотребнадзора по Кировской области, сейчас в регионе зафиксировали в 2 раза меньше укусов клещей по сравнению с тем же периодом прошлого года. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с 1 по 13 мая лаборатория Кировской областной инфекционной больницы проверила клещей, которых сдали на обследование. Ни у одного из насекомых не нашли вирус клещевого энцефалита. Исследования проводят сразу на 4 вида инфекций.

Напомним, с 1 мая в Кировской области действует новый порядок помощи при укусе клеща. Теперь пациентам не нужно самим везти клеща в лабораторию, так как это берет на себя медицинская организация. Клеща направляют в лабораторию Инфекционной клинической больницы.

Но исследование клеща не входит в программу обязательного медицинского страхования, напомнили в ведомстве, но в инфекционной больнице эту услугу предоставляют по сниженному тарифу.