В Нагорском районе ударила молния с силой тока 234 килоампер

Редчайшее природное явление зафиксировали в 3 часа ночи.

Сегодня, 15 мая, около 3 часов ночи в Нагорском районе ударила молния с силой тока 234 килоампера. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

По словам метеорологов-любителей, это чрезвычайно мощный разряд. Для сравнения, средняя сила тока в обычной молнии составляет около 30 килоампер. Молнии с силой тока больше 100 килоампер считаются очень редкими и мощными, а показатель в 234 килоампера почти в 8 раз превышает среднее значение.

Авторы паблика пояснили, что такие разряды называют «суперболтами». Они способны вызвать серьезные разрушения, расплавить металл и мгновенно расщепить крупные деревья. Метеорологи-любители добавили, что в 2026 году в России возле Сочи уже фиксировали молнии с силой тока 400-500 килоампер.