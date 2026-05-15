Кировская область отпразднует 90-летие 5 декабря серией из 900 событий

Губернатор Кировской области Александр Соколов в интервью «Московскому Комсомольцу» рассказал, как регион будет отмечать свое 90-летие в 2026 году. Официально праздник жители области отметят 5 декабря. Всего к юбилейной дате запланировали около 900 разных событий.

Глава региона выделил три главных направления. Первое - к 90-летию нужно заложить или построить объекты, которые будут служить людям долгие годы. Среди них - капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Победилово». На эти работы выделили 2 миллиарда рублей, что обеспечит бесперебойную работу аэропорта на ближайшие 50 лет.

Также началось строительство самого крупного в России фиджитал-центра. В этом же году рядом с ним начнут возводить большой дворец спорта. Также регион получил право на создание филиала Национального центра «Россия», где появится парк «Россия - моя история».

- Строятся три новые школы. В Вятских Полянах запускают бассейн, а в Слободском его только закладывают. Кроме того, в этом году стартует новая инициатива под названием «Вятские дворики», жители сами смогут предлагать проекты благоустройства своих дворов и голосовать за них, а деньги на реализацию выделит областной бюджет, - пояснил Соколов.

Второе направление - праздничные события. В честь дня рождения Кировской области запланировали много интересного. Это будут и локальные мероприятия, и крупные региональные, и даже всероссийские, которые смогут привлечь гостей со всей страны.

Третье направление касается того, что будет происходить в юбилейный год за пределами самой Вятской земли. Губернатор уточнил, что правительство Москвы всегда помогает региону. Появится много баннеров, а также прорабатывается запуск тематического поезда в московском метро. Кроме того, на разных площадках пройдут концерты, выставки и презентации Кировской области.