Единое пособие в Кировской области получают родители 38 тысяч детей

Более 35 тысяч кировских семей с детьми получают меры поддержки от Отделения Социального фонда по Кировской области в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области самой востребованной мерой остается единое пособие. В регионе его получают больше 35 тысяч родителей на более чем 38 тысяч детей. Как пояснили в областном отделении СФР, выплату назначают семьям, чей доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума - 16856 рублей. При оформлении применяется комплексная оценка нуждаемости, чтобы государственные деньги доставались тем, кому они действительно необходимы.

Также программа материнского капитала полностью переведена на автоматический формат. Теперь сертификат оформляют в течение 5 рабочих дней после того, как регистрация рождения ребенка попадает в органы ЗАГС. Документ сам приходит в личный кабинет матери на портале Госуслуг и писать заявление не нужно.

Анализ использования материнского капитала в регионе показывает, что чаще всего семьи тратят эти деньги на улучшение жилищных условий (покупку или строительство жилья). На втором месте по популярности - оплата образования детей, включая детские сады и учебу в вузах.

Помимо основных выплат, Отделение Социального фонда по Кировской области предоставляет ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет (и работающим, и неработающим гражданам), единовременные выплаты при рождении, а также специальные пособия для семей военнослужащих-срочников и мобилизованных.