В Кировской области появятся молодежные жилищные комплексы по цене себестоимости

В Кировской области планируют строить молодежные жилищные комплексы. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в разговоре с журналистами «Московского комсомольца».

Глава региона отметил, что такая мера станет действенной поддержкой для молодых семей. По его словам, застройщики готовы возводить качественное жилье по доступным ценам.

- С девелоперами уже есть соответствующие договоренности, - сказал Соколов.

Губернатор подчеркнул, что строители готовы пойти на возведение жилья для молодых семей практически по себестоимости, если государство выступит гарантом. Разница получается существенная: цена может быть ниже в два раза. Кроме того, застройщики готовы предложить рассрочку за счет того, что регион будет бесплатно давать землю и обеспечивать технологическое присоединение.

- Это очень перспективное направление, - подчеркнул Александр Соколов.