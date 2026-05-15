В Кировской области появятся молодежные жилищные комплексы по цене себестоимости

В Кировской области планируют строить молодежные жилищные комплексы. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов в разговоре с журналистами «Московского комсомольца».
Глава региона отметил, что такая мера станет действенной поддержкой для молодых семей. По его словам, застройщики готовы возводить качественное жилье по доступным ценам.
- С девелоперами уже есть соответствующие договоренности, - сказал Соколов.
Губернатор подчеркнул, что строители готовы пойти на возведение жилья для молодых семей практически по себестоимости, если государство выступит гарантом. Разница получается существенная: цена может быть ниже в два раза. Кроме того, застройщики готовы предложить рассрочку за счет того, что регион будет бесплатно давать землю и обеспечивать технологическое присоединение.
- Это очень перспективное направление, - подчеркнул Александр Соколов.